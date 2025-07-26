26 июля 2025

Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон ударил по карете скорой помощи
Дрон ударил по карете скорой помощи Фото:

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицки.

По словам Балицкого, нападение произошло в селе Скельки Васильевского муниципального округа. «Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности о состоянии раненых и характере полученных травм не уточняются.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины активизировали применение беспилотников для атак по территории России. В ночь с 26 на 27 июля дроны были зафиксированы в Ростовской области, что подтвердили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жителям региона были разосланы соответствующие сообщения. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации и ведет онлайн-трансляцию.

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Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицки. По словам Балицкого, нападение произошло в селе Скельки Васильевского муниципального округа. «Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — написал глава региона в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности о состоянии раненых и характере полученных травм не уточняются. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины активизировали применение беспилотников для атак по территории России. В ночь с 26 на 27 июля дроны были зафиксированы в Ростовской области, что подтвердили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жителям региона были разосланы соответствующие сообщения. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации и ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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