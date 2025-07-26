26 июля 2025

Дзюба повторил рекорд Семака в 19-м сезоне РПЛ

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Артем Дзюба забил свой первый гол в 19-м сезоне РПЛ (архивное фото)
Артем Дзюба забил свой первый гол в 19-м сезоне РПЛ (архивное фото) Фото:

Форвард «Акрона» (Тольятти) Артем Дзюба побил рекорд бывшего игрока ЦСКА и «Зенита» Сергея Семака в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), отличившись в матче второго тура против «Сочи». 36-летний нападающий поразил ворота соперника на 44-й минуте, установив счет 4:0.

Гол Дзюбы стал знаковым событием: теперь он забивает в чемпионатах России на протяжении уже 19 сезонов. По этому показателю форвард также обошел экс?футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова. 

В марте 2025 года Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной. В июне он подписал новый контракт с тольяттинским клубом, продлив соглашение еще на один год. В прошлом сезоне форвард провел 22 матча за «Акрон» в РПЛ, отметился девятью голами и семью результативными передачами, а также забил один мяч в двух играх Кубка России.

Ранее Дзюба заявил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Также обсуждалась возможность участия футболиста в политике, однако идею раскритиковали ряд известных спортсменов и тренеров.

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Форвард «Акрона» (Тольятти) Артем Дзюба побил рекорд бывшего игрока ЦСКА и «Зенита» Сергея Семака в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), отличившись в матче второго тура против «Сочи». 36-летний нападающий поразил ворота соперника на 44-й минуте, установив счет 4:0. Гол Дзюбы стал знаковым событием: теперь он забивает в чемпионатах России на протяжении уже 19 сезонов. По этому показателю форвард также обошел экс?футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова.  В марте 2025 года Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной. В июне он подписал новый контракт с тольяттинским клубом, продлив соглашение еще на один год. В прошлом сезоне форвард провел 22 матча за «Акрон» в РПЛ, отметился девятью голами и семью результативными передачами, а также забил один мяч в двух играх Кубка России. Ранее Дзюба заявил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Также обсуждалась возможность участия футболиста в политике, однако идею раскритиковали ряд известных спортсменов и тренеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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