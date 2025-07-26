26 июля 2025

Минобороны: ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией в ночь на 27 июля

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Беспилотники были уничтожены
Беспилотники были уничтожены Фото:

В ночь на 27 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Россией 12 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«С 21:50 26 июля до 00:00 часов по московскому времени 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА самолетного типа. Из них восемь над территорией Ростовской области и по два над территориями Брянской области и Республики Крым», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что женщина получила ранение в результате воздушной атаки ВСУ на хутор Лесной в Каменском районе. Он добавил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку, однако обломки сбитого беспилотника повредили окна в двухквартирном жилом доме и легковом автомобиле.

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В ночь на 27 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Россией 12 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «С 21:50 26 июля до 00:00 часов по московскому времени 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА самолетного типа. Из них восемь над территорией Ростовской области и по два над территориями Брянской области и Республики Крым», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что женщина получила ранение в результате воздушной атаки ВСУ на хутор Лесной в Каменском районе. Он добавил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку, однако обломки сбитого беспилотника повредили окна в двухквартирном жилом доме и легковом автомобиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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