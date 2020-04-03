Глава «АЛРОСА» готов отдать 18,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Гендиректор компании «АЛРОСА» Сергей Иванов готов передать 18,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Якутии. Средства он выручил за счет продажи половины своего пакета акций компании, сообщает «Интерфакс».
«На личные деньги приобрести сегодня дефицитные медицинские средства проще и быстрее», — приводит слова Иванова его пресс-служба.
Деньги должны пойти на закупку лекарств, оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом в Мирнинском районе Якутии. Иванов владел 0,0083% «АЛРОСА», теперь его доля снизилась до 0,00415%.
Ранее крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. А совладелец UC Rusal и En+Олег Дерипаска профинансировал строительство трех больниц в Братске, Тайшете и Шелехове Иркутской области, пишет Forbes.
«АЛРОСА» — российская горнорудная компания с государственным участием, лидер алмазодобывающей отрасли мира.
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