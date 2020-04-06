Шутки и мемы на тему коронавируса и карантина являются естественной реакцией человека в критической ситуации. Таким мнением с URA.RU поделились социологи. Специально для своих читателей агентство собрало лучшие мемы и выяснило, почему в разгар пандемии люди продолжают смеяться и шутить.
Конфликтолог и социолог Любовь Цой в беседе с корреспондентом URA.RU отметила, что создаваемые мемы являются важным показателем состояния общества. «С точки зрения функциональности, юмор — это попытка человека выйти из ситуации жесткой безвыходности. Это потребность человека расслабить ситуацию, найти то, над чем можно смеяться. Если юмора не будет, человек может себя загнать в угол. Юмор может быть только в здоровом организме. Если юмор еще есть в нашем обществе, это говорит о том, что организм наш еще живой», — отметила Цой.
Научный сотрудник центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Краснопольская уточнила, что создание мемов, которые нивелируют серьезность и смещают акценты — это не российская особенность, а нормальная практика. «Их социальная функция понятна — снижение уровня напряжения, изменение акцентов. Это привидение процесса и явления, о котором люди мало знают, на уровень понятного и бытового», — уточнила она.