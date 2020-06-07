Китай пообещал всему миру доступную вакцину от COVID

Сейчас у китайских ученых в разработке находятся пять видов вакцин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной для всего мира. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — приводит его слова ТАСС. Китайский министр отметил, что при разработке вакцины от COVID-19 ученые ставят в приоритет безопасность, эффективность и доступность.

Чжиган рассказал, что сейчас ученые из Китая разрабатывают пять видов вакцин. При этом некоторые из них уже проходят испытания. Также он подчеркнул, что странам мира нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин от инфекции.

В России испытания вакцины от коронавируса планируется завершить в июле. Тестирование уже прошло на хомяках и обезьянах. Для испытания препарата на людях были отобраны добровольцы из числа военнослужащих. Недавно они прошли углубленное медицинское обследование, передает агентство Nation News.

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