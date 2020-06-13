The National Interest: Россия должна опасаться вторжения НАТО

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Также НАТО продолжает наращивать инфраструктуру в Польше. Военный эксперт Александр Жилин считает, что возможное размещение ядерных сил США на территории страны ставит под вопрос безопасность России и может нести в себе риски для уничтожения стратегических объектов страны.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что вблизи российских границ фиксируется высокий уровень активности США и их союзников по НАТО. С апреля по май, по его сведениям, страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России, передает RT .

«После окончания холодной войны и распада Советского Союза Россия является более уязвимой на ряду с многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Румынию, Венгрию, Чехию и Словакию (сейчас входят в состав НАТО)», — цитирует публициста издание. Поэтому, по мнению Сучиу, ничего удивительного в том, что Москва сейчас усиливает армию и флот, а также разрабатывает новую военную технику и регулярно проводит учения, нет.

Сучиу отмечает, что угрозу НАТО для России американцы могут счесть надуманной. Однако Москва у своих границ уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса.

У России есть повод опасаться вторжения НАТО, поскольку в течение последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Швеции, Германии, Франции, Польши и даже США. Такое мнение в материале The National Interest высказал публицист Питер Сучиу.

Москва фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

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