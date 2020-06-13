12 июня 2020

Доллару предсказали крах в 2021 году

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Клипарт. Нижневартовск, купюры, доллары, евро, деньги, валюта
Экономика США значительно пострадала из-за пандемии Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Доллар может упасть на 35% уже в 2021 году. Так считает американский экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

«Эпоха непомерных привилегий доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу», — написал он в колонке для Bloomberg. По мнению Роуча, главной угрозой для доллара является ослабление глобального лидерства США. На ослабление экономики Штатов, считает эксперт, неблагоприятное влияние оказала пандемия коронавируса, а также «бесполезная и разрушительная» торговая война с Китаем, который является одним из крупнейших кредиторов Америки.

11 июня доллар превысил максимальное значение с 29 мая. Валюта выросла на 1,55 рубля и достигла отметки в 70,05 рубля. Этому поспособствовал обвал нефтяного рынка более чем на 7%, напоминает телеканал 360. Ранее обозреватель Le Figaro Николя Бавре предсказал Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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