Доллару предсказали крах в 2021 году

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11 июня доллар превысил максимальное значение с 29 мая. Валюта выросла на 1,55 рубля и достигла отметки в 70,05 рубля. Этому поспособствовал обвал нефтяного рынка более чем на 7%, напоминает телеканал 360. Ранее обозреватель Le Figaro Николя Бавре предсказал Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа.

«Эпоха непомерных привилегий доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу», — написал он в колонке для Bloomberg. По мнению Роуча, главной угрозой для доллара является ослабление глобального лидерства США. На ослабление экономики Штатов, считает эксперт, неблагоприятное влияние оказала пандемия коронавируса, а также «бесполезная и разрушительная» торговая война с Китаем, который является одним из крупнейших кредиторов Америки.

Доллар может упасть на 35% уже в 2021 году. Так считает американский экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

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