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Всего на данный момент обработаны 81,55% протоколов. За принятие поправок проголосовали 70,05% россиян, против — 29,02%. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила порядка 65%. Предварительные итоги голосования озвучат 2 июля в полдень.

«Камеры видеонаблюдения на УИК №2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования», — говорится в сообщении. Сейчас на место выехали представители столичного и районного избиркомов. Если информация подтвердится, встанет вопрос о признании бюллетеней в ящике недействительными.

В московском районе Раменки на одном из участков приостановлен подсчет итогов голосования по поправкам к Конституции. Причина — камеры зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, сообщается в telegram-канале Мосгоризбиркома.

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