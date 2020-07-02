01 июля 2020

В Москве заявили о вероятном вбросе бюллетеней. Подсчет голосов приостановлен

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, коиб, голосование, бюллетень, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
В Москве, предположительно, зафиксировали вброс бюллетеней Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В московском районе Раменки на одном из участков приостановлен подсчет итогов голосования по поправкам к Конституции. Причина — камеры зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, сообщается в telegram-канале Мосгоризбиркома.

«Камеры видеонаблюдения на УИК №2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования», — говорится в сообщении. Сейчас на место выехали представители столичного и районного избиркомов. Если информация подтвердится, встанет вопрос о признании бюллетеней в ящике недействительными.

Всего на данный момент обработаны 81,55% протоколов. За принятие поправок проголосовали 70,05% россиян, против — 29,02%. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила порядка 65%. Предварительные итоги голосования озвучат 2 июля в полдень.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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