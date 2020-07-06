05 июля 2020

Вирусолог исключил вторую волну коронавируса в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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К концу августа у 90% москвичей выработается иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Примерно 40-60% жителей Москвы выработали иммунитет к коронавирусу, а потому вторая волна эпидемии в столице невозможна, заявил вирусолог Павел Волчков. Он отметил, что по официальной информации, антитела есть у 20% обследованных москвичей.

При этом в интервью «Известиям» вирусолог сослался на данные, что людей с T-клеточным иммунитетом в 2-3 раза больше, чем тех, у кого выявлены IgG-антитела при тестировании. Волчков отметил, что статистика (на 5 июля в столице зарегистрировано 700 новых зараженных) указывает на то, что у москвичей сформировался иммунитет. «Если бы у нас действительно было всего 20 процентов жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных», — отметил специалист.

По прогнозу вирусолога, прирост инфицированных в москве прекратиться к началу августу, а уже к концу месяца достигнет нулевых значений. Тогда иммунитет появится у 90% жителей столицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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