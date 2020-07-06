Вирусолог исключил вторую волну коронавируса в Москве

Примерно 40-60% жителей Москвы выработали иммунитет к коронавирусу, а потому вторая волна эпидемии в столице невозможна, заявил вирусолог Павел Волчков. Он отметил, что по официальной информации, антитела есть у 20% обследованных москвичей.
При этом в интервью «Известиям» вирусолог сослался на данные, что людей с T-клеточным иммунитетом в 2-3 раза больше, чем тех, у кого выявлены IgG-антитела при тестировании. Волчков отметил, что статистика (на 5 июля в столице зарегистрировано 700 новых зараженных) указывает на то, что у москвичей сформировался иммунитет. «Если бы у нас действительно было всего 20 процентов жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных», — отметил специалист.
По прогнозу вирусолога, прирост инфицированных в москве прекратиться к началу августу, а уже к концу месяца достигнет нулевых значений. Тогда иммунитет появится у 90% жителей столицы.