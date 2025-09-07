Мошенники нашли способ подобраться к «Госуслугам»

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками вузов
Мошенники просят назвать код из смс, чтобы получить доступ к «Госуслугам» жертвы
Мошенники просят назвать код из смс, чтобы получить доступ к «Госуслугам» жертвы

Мошенники начали звонить гражданам РФ, представляясь сотрудниками вузов и предлагая внести сведения об образовании. Для этого они просят сообщить код из смс от «Госуслуг», что дает им доступ к аккаунту. 

«Мошенники придумали новую схему получения доступа к „Госуслугам“ россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале», — передает РИА Новости. По данным агентства, злоумышленники сначала звонят жертве под видом сотрудников вузов и предлагают внести данные об образовании на портале, после чего запрашивают код из смс от «Госуслуг» и получают доступ к личному кабинет. 

Эксперты связывают появление схемы с новыми мерами по защите граждан от мошенничества. С 1 июня действует закон, который ограничивает использование мессенджеров для общения с клиентами сотрудниками госорганов и банков. С августа россияне могут отказаться от смс-рассылок, а с сентября — от спам-звонков. В «Госуслугах» напомнили: нельзя передавать коды третьим лицам, даже если звонящий представляется сотрудником вуза.

