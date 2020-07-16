Туроператоры: закрытые границы не спасли российские курорты

По словам Ломидзе, поток туристов не сильно увеличится, хотя спрос на путешествия по России был взрывной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на закрытие границ России, поток туристов внутри страны летом увеличится лишь на 10-15%. Об этом сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года», — цитирует РИА «Новости» Ломидзе. По ее словам, поток туристов не сильно увеличится, хотя спрос на путешествия по России был взрывной. Она отметила, что курортный сезон в этом году стал коротким из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что более половины россиян считают свои дачи самым безопасным местом летнего отдыха. Девять процентов респондентов выбрали бы путешествие в Сочи или Крым. Еще девять отправились бы в поездку на российские острова. Туроператоры сообщали, что говорить о поездках за границу пока преждевременно. По их словам, половина россиян не планирует отпуск летом.

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