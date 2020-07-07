Туроператоры: поехать за границу в этом году не получится

У многих россиян либо перенесены отпуска, либо на поездки нет денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Говорить о поездках за границу пока преждевременно. Такое мнение высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Все попытки ближайших стран, которые были популярны среди россиян — Турция в первую очередь, запуститься пока ни к чему конкретному не привели. Как лично я считаю, в этом году мы за границу не уедем», — заявил Сергей Голов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отмечает, что у многих россиян либо перенесены отпуска, либо на поездки нет денег.

Ранее сообщалось, что 50% россиян не планируют отпуск, потому что нет сбережений из-за коронавируса. На путешествия внутри области рассчитывают лишь 19% россиян. 3% опрошенных собираются взять кредит на отпуск.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.