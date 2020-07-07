Туроператоры: поехать за границу в этом году не получится

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У многих россиян либо перенесены отпуска, либо на поездки нет денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Говорить о поездках за границу пока преждевременно. Такое мнение высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Все попытки ближайших стран, которые были популярны среди россиян — Турция в первую очередь, запуститься пока ни к чему конкретному не привели. Как лично я считаю, в этом году мы за границу не уедем», — заявил Сергей Голов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отмечает, что у многих россиян либо перенесены отпуска, либо на поездки нет денег.

Ранее сообщалось, что 50% россиян не планируют отпуск, потому что нет сбережений из-за коронавируса. На путешествия внутри области рассчитывают лишь 19% россиян. 3% опрошенных собираются взять кредит на отпуск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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