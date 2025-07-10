Дроны ВСУ атаковали Пензенскую область

На месте уничтожения БПЛА работают экстренные службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Пензенской области сбит беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Он призвал не публиковать фото и видео с происшествия, чтобы не помогать противнику, и доверять только проверенной информации.
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