Дроны ВСУ атаковали Пензенскую область

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области сбили беспилотник
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На месте уничтожения БПЛА работают экстренные службы
На месте уничтожения БПЛА работают экстренные службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пензенской области сбит беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Он призвал не публиковать фото и видео с происшествия, чтобы не помогать противнику, и доверять только проверенной информации.

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В Пензенской области сбит беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко. «На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Он призвал не публиковать фото и видео с происшествия, чтобы не помогать противнику, и доверять только проверенной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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