Медики из Мегиона до сих пор не получили обещанные выплаты
Бывший глава одного из сел подозревается в коррупции, в Мегионе медики не получили выплаты, лесные пожары охватили 11 гектаров, летчики победили на соревнованиях. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:
Экс-главу одного из сел Югры подозревают в коррупции
- Бывший глава сельского поселения Сытомино Вячеслав Параничев подозревается в превышении полномочий и присвоении чужого имущества. По мнению следователей, он незаконно выписывал себе и подчиненным премии.
Следователи СК проверят информацию о невыплатах надбавок медикам
- В Мегионе следователи проведут проверку по факту сообщений о невыплате надбавок медикам, которые лечили больных COVID. Выплаты не получили работники скорой помощи и сотрудники городской больницы.
В ХМАО горит лес на территории в 11 тысяч гектаров
- На территории Югры зафиксировано более 20 лесных пожаров на общей площади в 11 тысяч гектаров. Губернатор региона Наталья Комарова предложила новый подход к ликвидации возгораний.
- Для решения проблем с лесными пожарами, округ посетили Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которые провели экстренное совещание с руководством региона.
Сургутские летчики победили на всероссийских соревнованиях
- Два пилота сургутской пилотажной группы «Барсы» стали победителями на всероссийских соревнованиях по пилотажному спорту. Состязания прошли в Липецкой области. В общем зачете сборная Югры заняла четвертое место.
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