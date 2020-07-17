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Самое актуальное в ХМАО на 17 июля. В Югре 20 лесных пожаров, медики Мегиона не получили денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики из Мегиона до сих пор не получили обещанные выплаты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший глава одного из сел подозревается в коррупции, в Мегионе медики не получили выплаты, лесные пожары охватили 11 гектаров, летчики победили на соревнованиях. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Экс-главу одного из сел Югры подозревают в коррупции

  • Бывший глава сельского поселения Сытомино Вячеслав Параничев подозревается в превышении полномочий и присвоении чужого имущества. По мнению следователей, он незаконно выписывал себе и подчиненным премии.

Следователи СК проверят информацию о невыплатах надбавок медикам

  • В Мегионе следователи проведут проверку по факту сообщений о невыплате надбавок медикам, которые лечили больных COVID. Выплаты не получили работники скорой помощи и сотрудники городской больницы.

В ХМАО горит лес на территории в 11 тысяч гектаров

  • На территории Югры зафиксировано более 20 лесных пожаров на общей площади в 11 тысяч гектаров. Губернатор региона Наталья Комарова предложила новый подход к ликвидации возгораний.
  • Для решения проблем с лесными пожарами, округ посетили Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которые провели экстренное совещание с руководством региона.

Сургутские летчики победили на всероссийских соревнованиях

  • Два пилота сургутской пилотажной группы «Барсы» стали победителями на всероссийских соревнованиях по пилотажному спорту. Состязания прошли в Липецкой области. В общем зачете сборная Югры заняла четвертое место.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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