В Подмосковье пообещали вернуть электричество

Эксперты уточнили сроки восстановления энергоснабжения в Подмосковье после аварии, произошедшей в ночь на 2 мая из-за сильного снегопада. По обновленным данным, подавляющее большинство жилых домов планируется подключить к электросети к завершению 3 мая. Информацию об этом предоставил генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор.
«Предполагаем, что к концу следующего дня [3 мая] должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», — сказал Пятигор в беседе с журналистами телеканала «360».
Он подчеркнул, что данное происшествие является одним из наиболее масштабных за последние полтора десятилетия. Как сообщил генеральный директор, на отдельных участках специалисты вынуждены не просто ремонтировать поврежденные линии, а полностью возводить новые.
В Московской области 2 мая было зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. Как сообщают telegram-каналы, аномальные погодные условия, пришедшиеся на майские праздники, привели к падению деревьев в ряде регионов, в результате чего были повреждены десятки автомобилей.
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