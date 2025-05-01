01 мая 2025

На здании правительства ХМАО установили Знамя Победы. Видео

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Знамя Победы установили на здании правительства ХМАО в честь памятной даты
Знамя Победы установили на здании правительства ХМАО в честь памятной даты Фото:

Знамя Победы установили на здании правительства ХМАО в честь памятной даты — 2 мая 1945 года, когда советские войска полностью овладели столицей Германии. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«2 мая 1945 года Красная Армия полностью овладела Берлином. В освобождении столицы Германии и приближении Великой Победы участвовали тысячи советских солдат. В память об этом важном событии, о подвиге наших героев в Ханты-Мансийске на здании Правительства Югры сегодня было установлено Знамя Победы», — говорится в сообщении. К посту глава региона прикрепил видео.

А в Сургуте появилась копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Конструкцию на дымовой трубе пиковой котельной в центре города разместила компания «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС).

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Знамя Победы установили на здании правительства ХМАО в честь памятной даты — 2 мая 1945 года, когда советские войска полностью овладели столицей Германии. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «2 мая 1945 года Красная Армия полностью овладела Берлином. В освобождении столицы Германии и приближении Великой Победы участвовали тысячи советских солдат. В память об этом важном событии, о подвиге наших героев в Ханты-Мансийске на здании Правительства Югры сегодня было установлено Знамя Победы», — говорится в сообщении. К посту глава региона прикрепил видео. А в Сургуте появилась копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Конструкцию на дымовой трубе пиковой котельной в центре города разместила компания «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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