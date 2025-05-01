Губернатор Кухарук прилетел в командировку в ближайший к Тюмени район ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел рабочую встречу с главой Кондинского района Алексеем Зяблицевым и представителями регионального правительства в Междуреченском. На совещании обсуждались актуальные вопросы развития муниципалитета и обращения жителей, рассказал глава региона.
«В Междуреченском провел рабочее совещание с главой Кондинского района Алексеем Валерьевичем Зяблицевым, командой правительства Югры. Обсудили текущее положение дел в муниципалитете и отработку обращений, которые зафиксировал Центр управления регионом», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
В 2024 году было произведено свыше 3 тысяч тонн молока, около 300 тонн мяса, а также 223 тонны картофеля. Сейчас реализуются масштабные проекты, среди которых — возведение животноводческого комплекса на 200 голов и строительство овощехранилища.
Улучшилась транспортная доступность — с апреля увеличено количество авиарейсов. Запланирован капитальный ремонт участка автодороги Урай — Междуреченский — Куминский протяженностью 37,9 километра, а также проектирование новой автомобильной дороги в направлении Свердловской области длиной 23,45 километра.
В сфере жилья около 150 семей (более 7000 кв.м) планируется переселить из аварийного фонда по адресной программе. Также в планах на год — проектирование дома культуры в Леушах и детского сада в Мортке.
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