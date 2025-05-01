Памятник Георгию Победоносцу у храма официально откроют 6 мая
Около православного храма в Сургуте (ХМАО) установили памятник великомученику Георгию Победоносцу. Сооружение попало в объектив местного фотографа Рамиля Нуриева.
«Официальное открытие и освящение памятника намечено на 6 мая. После Литургии в День памяти святого», — сообщил Нуриев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе также появился памятник солдату-победителю. Его установили на территории Мемориала Славы.
Памятник официально откроют 6 мая
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