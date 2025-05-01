01 мая 2025

Около храма в Сургуте появился памятник Георгию Победоносцу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Георгию Победоносцу у храма официально откроют 6 мая
Памятник Георгию Победоносцу у храма официально откроют 6 мая Фото:

Около православного храма в Сургуте (ХМАО) установили памятник великомученику Георгию Победоносцу. Сооружение попало в объектив местного фотографа Рамиля Нуриева.

«Официальное открытие и освящение памятника намечено на 6 мая. После Литургии в День памяти святого», — сообщил Нуриев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе также появился памятник солдату-победителю. Его установили на территории Мемориала Славы.

Памятник официально откроют 6 мая
Памятник официально откроют 6 мая
Фото:

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Около православного храма в Сургуте (ХМАО) установили памятник великомученику Георгию Победоносцу. Сооружение попало в объектив местного фотографа Рамиля Нуриева. «Официальное открытие и освящение памятника намечено на 6 мая. После Литургии в День памяти святого», — сообщил Нуриев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе также появился памятник солдату-победителю. Его установили на территории Мемориала Славы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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