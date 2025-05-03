Пакистан хочет привлечь Россию в конфликт с Индией

Пакистан выразил заинтересованность в участии России и Китая в расследовании теракта, произошедшего в туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире (Индия). Об этом сообщил посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали в интервью российским журналистам 3 мая. По его словам, Исламабад рассчитывает на привлечение нейтральных партнеров для обеспечения прозрачности и объективности расследования инцидента.
«Россия и Китай могут быть вовлечены в это расследование», — заявил посол, отвечая ТАСС на вопрос о возможном участии Москвы. Он добавил также, что некоторые нейтральные партнеры могут также прийти и поучаствовать в проведении прозрачных расследований.
Пакистан рассматривает привлечение внешних наблюдателей как способ повысить доверие к результатам расследования и снизить напряженность в отношениях с Индией. Ранее Исламабад уже обращался к международному сообществу с просьбой о содействии в выяснении обстоятельств теракта и предотвращении дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
Нападение в Кашмире произошло 22 апреля 2025 года, в результате чего погибли 26 туристов. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Kashmir Resistance, однако Индия обвинила в причастности пакистанские спецслужбы, что привело к снижению уровня дипломатических отношений и введению санкций против граждан Пакистана. Исламабад отверг обвинения и ранее уже обращался к международному сообществу с просьбой содействовать объективному расследованию.
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