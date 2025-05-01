01 мая 2025
30 апреля 2025

В ХМАО водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил травмы после столкновения
Ребенок получил травмы после столкновения Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 1 мая на улице Мира был сбит ребенок. В соцсети очевидцы сообщают, что после случившегося водитель скрылся с места ДТП.

«Сегодня 1 мая с 19:00 — 20:00 по адресу улица Мира, 8а был совершен наезд на несовершеннолетнего ребенка. Предположительно, автомобилем марки Toyota Rav 4 красного цвета. Данный автомобиль скрылся с места ДТП», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Уточняется, что ребенок получил травмы и был осмотрен врачами. За рулем автомобиля, со слов очевидцев, была женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 1 мая на улице Мира был сбит ребенок. В соцсети очевидцы сообщают, что после случившегося водитель скрылся с места ДТП. «Сегодня 1 мая с 19:00 — 20:00 по адресу улица Мира, 8а был совершен наезд на несовершеннолетнего ребенка. Предположительно, автомобилем марки Toyota Rav 4 красного цвета. Данный автомобиль скрылся с места ДТП», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Уточняется, что ребенок получил травмы и был осмотрен врачами. За рулем автомобиля, со слов очевидцев, была женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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