В Нижневартовском районе ушла из жизни председатель местной общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Валентина Ковалькова. Известная общественница скончалась на 87-м году жизни. Об этом администрация Нижневартовского района сообщила в своем telegram-канале.
«Память о Валентине Михайловне Ковальковой, человеке чести и долга, навсегда останется в сердцах жителей Нижневартовского района. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума района выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Валентины Михайловны», — следует из сообщения.
Общественница переехала в поселок Излучинск в 1987 году, где трудилась в ОАО «Нижневартовскэнергострой». По профессии Ковалькова была инженером-строителем. А с 2013 года возглавляла общественную организацию ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района. В 2021 году президент РФ Владимир Путин удостоил югорчанку благодарности.
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