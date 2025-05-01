01 мая 2025

В ХМАО ушла из жизни председатель совета ветеранов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Валентина Ковалькова скончалась на 87-м году жизни
Валентина Ковалькова скончалась на 87-м году жизни Фото:

В Нижневартовском районе ушла из жизни председатель местной общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Валентина Ковалькова. Известная общественница скончалась на 87-м году жизни. Об этом администрация Нижневартовского района сообщила в своем telegram-канале.

Ушла из жизни известная югорская общественница Валентина Ковалькова
Ушла из жизни известная югорская общественница Валентина Ковалькова
Фото:

«Память о Валентине Михайловне Ковальковой, человеке чести и долга, навсегда останется в сердцах жителей Нижневартовского района. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума района выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Валентины Михайловны», — следует из сообщения.

Общественница переехала в поселок Излучинск в 1987 году, где трудилась в ОАО «Нижневартовскэнергострой». По профессии Ковалькова была инженером-строителем. А с 2013 года возглавляла общественную организацию ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района. В 2021 году президент РФ Владимир Путин удостоил югорчанку благодарности.

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В Нижневартовском районе ушла из жизни председатель местной общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Валентина Ковалькова. Известная общественница скончалась на 87-м году жизни. Об этом администрация Нижневартовского района сообщила в своем telegram-канале. «Память о Валентине Михайловне Ковальковой, человеке чести и долга, навсегда останется в сердцах жителей Нижневартовского района. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума района выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Валентины Михайловны», — следует из сообщения. Общественница переехала в поселок Излучинск в 1987 году, где трудилась в ОАО «Нижневартовскэнергострой». По профессии Ковалькова была инженером-строителем. А с 2013 года возглавляла общественную организацию ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района. В 2021 году президент РФ Владимир Путин удостоил югорчанку благодарности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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