В свободное от работы время министр обороны рыбачит и вырезает деревянные скульптуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения поделилась фотографиями своего отца во время отпуска. По ее словам, фотографии были сняты в Туве.

«Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе… Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!», — подписала Ксения опубликованные в Instagram фотографии. На них министр обороны ловит рыбу и занимается резьбой по дереву, используя бензопилой.

Ксения Шойгу известна своим активным участием в продвижении спорта и здорового образа жизни. Так, по данным телеканала 360, дочь министра два года профессионально занимается велоспортом и готовится к триатлону.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.