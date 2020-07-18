Дочь Шойгу поделилась редкими снимками отца в отпуске. ФОТО

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
В свободное от работы время министр обороны рыбачит и вырезает деревянные скульптуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения поделилась фотографиями своего отца во время отпуска. По ее словам, фотографии были сняты в Туве.

«Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе… Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!», — подписала Ксения опубликованные в Instagram фотографии. На них министр обороны ловит рыбу и занимается резьбой по дереву, используя бензопилой.

Ксения Шойгу известна своим активным участием в продвижении спорта и здорового образа жизни. Так, по данным телеканала 360, дочь министра два года профессионально занимается велоспортом и готовится к триатлону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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