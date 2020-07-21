В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

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Отказ от ежегодной индексации заработных плат чиновников в целях сокращения расходной части бюджета ранее принимался во время экономического кризиса в 2014—2017 годах. После этого выплаты чиновников ежегодно повышались на уровень инфляции за предыдущий год.

Таким образом, ведомство планирует сбалансировать федеральный бюджет, ставший дефицитным в условиях пандемии коронавируса и колебаний на нефтяном рынке. В 2021 году суммарное сокращение бюджетных ассигнований составит 1,428 триллиона рублей, в 2022 — 1,892 триллиона, в 2023 — 1,364.

«Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть бюджетных ассигнований федерального бюджета», — сообщает «РБК». Ведомство предлагает отказаться от индексации заработных плат чиновников, перенести реформу оплаты труда госслужащих до 2023 года, а также сократить расходы на госпрограмму вооружений на 5%. Помимо этого, предполагается исключить из бюджетных расходов премии регионам, где губернаторы выполнили показатели KPI (производительности труда — прим. ред.). В общей сложности снижение расходов затронет более чем 50 статей бюджета.

В Минфине предложили отказаться от индексации зарплат чиновников на ближайшие три года. Данные меры позволят ведомству сэкономить средства в условиях дефицита федерального бюджета.

Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников на три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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