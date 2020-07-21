Люди не хотят покидать свои дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижних Сергах из-за наводнения часть города оказалась отрезана от внешнего мира — передают с места событий корреспонденты URA.RU. Мост, который связывал улицу за рекой Заставка с городом, разрушен, в домах, пострадавших от наводнения, нет ни воды, ни электричества.

«У меня в доме жена, мать, — рассказал URA.RU хозяин одного из пострадавших домов. — Куда мы поедем? У нас нет другого жилья — придется ремонтировать, восстанавливать — а что делать? Надеемся, что государство нам хоть чем-нибудь поможет».

В городе Нижние Серги Свердловской области из-за обильных дождей вышла из берегов река Заставка: паводком затопило 231 жилой дом, в котором проживает 550 человек, эвакуировано 7 человек, пятеро (в том числе трое детей) размещены в пункте временного пребывания.

В городе введен режим ЧС, отключено электричество, остановлен Нижнесергинский металлургический завод (производственная площадка «НЛМК-Урал»). На месте работают 390 спасателей и 59 единиц техники. Из-за ЧП на Урал вылетел глава федерального МЧС Евгений Зиничев.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU