Президент РФ принял приглашение посетить нефтегазовый форум
Президент РФ посетит Тюмень — Глава региона запретил посещение лесов — До Екатеринбурга возобновят рейсы «Ласточки» — «Медгород» выплатит деньги фонду страхования. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:
Президент России планирует посетить Тюмень
- Президент РФ Владимир Путин принял приглашение организаторов Тюменского нефтегазового форума и прилетит в город в сентябре. Ежегодно мероприятие собирает более трех тысяч специалистов из нефтегазовой отрасли, министров, политиков, руководителей лидирующих компаний отрасли.
В области введен полный запрет на посещение лесов
- Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о полном запрете на посещение лесов с 24 июля по 13 августа из-за высокой пожарной опасности.
Между Тюменью и Екатеринбургом возобновят скоростное сообщение
- Электропоезд «Ласточка» снова будет курсировать между Тюменью и Екатеринбургом начиная с 1 августа. Этот маршрут был временно отменен из-за пандемии коронавируса.
«Медгород» выплатит деньги фонду страхования
- Арбитражный суд обязал тюменский «Медгород» вернуть Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 18 млн рублей. Суд доказал, что фонд оплачивал лечение больных после химиотерапии, однако через некоторое время выяснилось, что тюменский онкоцентр направлял эти деньги не на лечение пациентов.