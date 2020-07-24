Власти придумали, как будут отправлять свердловчан за рубеж

Авиасообщение с зарубежными странами обещают вскоре открыть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Свердловской области закупит оборудование, позволяющее в аэропорту сделать экспресс-анализ на коронавирус. Это позволит жителям региона летать за рубеж, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«Екатеринбург входит в число пяти городов, где возобновится международное регулярное авиасоообщение. Правда, немного позже, пока только три города без Екатеринбурга начинают это авиасообщение. Мы будем к этому готовиться. На следующей неделе я проведу специальное совещание с руководством аэропорта Кольцово», — сообщил Креков.

Вице-губернатор напомнил, что сейчас все туристы, вылетающие за рубеж, должны после приземления показать справку об отсутствии коронавируса. Новое оборудование позволит сделать ее за два часа, при этом плата, по словам Крекова, будет «разумной».

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 августа возобновляется международное авиасообщение с другими странами. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.