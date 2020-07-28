Иван Светличный уходит с поста главы Целинного района после скандала с депутатами
Избирком не допустил до выборов самовыдвиженца и попал под проверку ревизоров — глава Целинного района покинул свой пост — в области запустят программу по сортировке отходов — курганцы обратились за помощью в Москву. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:
Избирком не допустил до выборов единственного самовыдвиженца
- Кандидату в депутаты в облдуму Андрею Панфилову отказали в регистрации из-за того, что он вовремя не предоставил необходимые документы. Панфилов был единственным, кто выдвинулся на выборы в качестве самовыдвиженца.
- В самом избиркоме проходит ревизионная проверка. По информации источника, по ее результатам в избиркоме вероятны кадровые перестановки.
Руководитель одного из районов покинул свой пост
- Глава Целинного района Иван Светличный ушел со своего поста, после того как депутаты, которые ранее поставили ему «неуд» за работу, проголосовали за его отставку. Вместе с главой свою должность покинул и спикер районной думы Алексей Бажитов.
В области запустят программу по сортировке отходов
- С будущего года в области стартует программа по раздельному сбору мусора. Пока сортировка происходит только частично. Об этом сообщила замдиректора компании «Чистый город» Наталья Фомина.
Курганцы обратились за помощью к московским чиновникам
- Жители Каргапольского района написали обращение на имя зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко, которая курирует нацпроект «Экология». Активисты пожаловались на работу кожевенного завода, который занимается токсичным производством и сливает отходы в канализацию.