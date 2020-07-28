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24 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 28 июля. Избирком проверяют ревизоры, активисты-экологи пожаловались московским чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдвижение кандидатов в депутаты областной Думы от Единой России на праймериз. Курган, светличный иван
Иван Светличный уходит с поста главы Целинного района после скандала с депутатами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избирком не допустил до выборов самовыдвиженца и попал под проверку ревизоров — глава Целинного района покинул свой пост — в области запустят программу по сортировке отходов — курганцы обратились за помощью в Москву. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Избирком не допустил до выборов единственного самовыдвиженца

Руководитель одного из районов покинул свой пост

  • Глава Целинного района Иван Светличный ушел со своего поста, после того как депутаты, которые ранее поставили ему «неуд» за работу, проголосовали за его отставку. Вместе с главой свою должность покинул и спикер районной думы Алексей Бажитов.

В области запустят программу по сортировке отходов

Курганцы обратились за помощью к московским чиновникам

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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