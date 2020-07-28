Названы самые популярные пароли у россиян

Популярные пароли легко запоминаются, но при желании мошенники легко смогут взломать аккаунт пользователя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самыми популярными паролями у россиян стали простые сочетания цифр и латинских букв. Об этом рассказал основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Эксперт назвал топ-10 самых распространенных паролей. В него вошли 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. «Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко», — цитирует РИА «Новости» Оганесяна. По его словам, эти пароли легко запоминаются, но при желании мошенники легко смогут взломать аккаунт пользователя. Отмечается, что взломщики быстро подбирают пароли, состоящие только из цифр или распространенных сочетаний букв.

Отмечается, что не стоит использовать в качестве пароля даты рождения, номера телефонов. Имена близких родственников тоже подбираются достаточно быстро, передает телеканал 360. По сообщению издания, преступники могут найти информацию о пользователе в социальных сетях и использовать ее для подбора пароля.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский хакер взломал интернет-магазин и покупал товары за чужой счет. Ранее появилась информация, что в России зафиксирован бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии». Количество таких предложений в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.