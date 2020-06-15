Екатеринбургский хакер воровал из интернет-магазина

Хакер сумел взломать личные кабинеты в интренет-магазине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который обвиняется во взломе интернет—магазина и покупке за чужой счет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Мужчина 2000 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ „неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации“, „кража, совершенная в отношении электронных денежных средств“ и „покушение на кражу, совершенное в отношении электронных денежных средств“», — рассказала URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным прокуратуры, мужчина сумел взломать девять личных кабинетов пользователей одного из крупнейших российских интернет-магазинов. Он получил доступ к пользователям из Москвы, Смоленска, Новосибирска, Каспийска, Чебоксар, Пикалево и населенного пункта в Ленинградской области. При этом хакер попытался делать покупки за счет средств граждан, однако всякий раз сделки блокировались службой безопасности интернет-магазина. Службе безопасности казалось подозрительным, что заказ делается в другой регион, а не в тот, где зарегистрирован клиент. Однако один раз афера все же удалась — хакер за чужой счет купил автомагнитолу. Уголовное дело будет рассматриваться в Кировской суде Екатеринбурга.