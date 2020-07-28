Свердловские политики впервые за время пандемии собрались вживую

За столом чиновники и депутаты соблюдали масочный режим, но не социальную дистанцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловские политические элиты вышли из коронавирусного карантина. Об этом свидетельствует состоявшееся в Екатеринбурге заседание совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

Предстоящая работа над изменением Устава региона собрала за одним столом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя комитета Госдумы по законодательству, одного из сопредседателей рабочей группы по изменению Конституции Павла Крашенинникова, сенатора Аркадия Чернецкого, спикера свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину, депутатов Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских, Алексея Балыбердина, Дмитрия Ионина, Максима Иванова, Сергея Чепикова и Александра Петрова, лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, ряд депутатов областного парламента и председателей муниципальных дум.

Политики были в масках и одноразовых перчатках, однако все места за круглым столом в зале совета безопасности были заполнены, при этом дистанция в 1,5 метра между сидящими не выдерживалась. Кроме того, на заседание допустили прессу. Журналисты следили за трансляцией из соседнего зала, однако имели возможность пообщаться с участниками «Депутатской вертикали» вживую в так называемом зале под куполом.

Как сообщало URA.RU до этого свердловский губернатор предпочитал проводить подобные мероприятия в режиме ВКС.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков заявил. Что в Екатеринбурге снижается заболеваемость коронавирусом — очаги распространения инфекции сдвигаются на периферию Свердловской области.