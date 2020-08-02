Треть новых зараженных COVID в России болеет бессимптомно

Число новых больных коронавирусом в России составило 5,4 тысячи человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал 5 427 новых случаев заражения коронавирусом. Из них более 28% заболевших не имеют симптомов.

«За последние сутки в России выявлено 5 427 заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них 1 565 случаев (28,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — пишет telegram-канал оперштаба. Новые больные найдены во всех 85 регионах России. За сутки от коронавируса погибли 70 человек.

По приросту зараженных лидирует Москва (664 человека). На втором месте Свердловская область (299 человек). Тройку лидеров по числу новых больных замыкает ХМАО (168 человек). Четвертое и пятое место у Санкт-Петербурга (163 человека) и Московской области (157 человек).

Далее среди регионов УрФО самое большое количество зараженных в Челябинской области (109 человек). Сразу за ней ЯНАО (108 человек). Третьей в списке оказалась Тюменская область (90 человек). На четвертом месте Пермский край (85 человек). Наименьшее число заражений в Курганской области (30 человек).

Выздоровели за сутки 3 649 человек. За все время в России вылечились 650 173 человека. В то же время, число зараженных COVID-19 в мире превысило 18 миллионов человек, пишет деловое издание «Взгляд». Для тех, кто уже перенес коронавирус, врач дала три совета, как восстановиться после болезни.

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