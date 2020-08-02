196 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. На Среднем Урале уже пятый день падает число новых случаев заражения коронавирусом.
«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 554. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Общее число выписанных достигло 17 941», — уточнили в свердловском оперштабе.
Всего в регионе на 3 августа зарегистрировано 21 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 125 пациентов оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимации, в том числе 66 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 89 пациентов с COVID-19.
Благодаря тенденции к снижению числа новых случаев коронавируса (29 июля — 223, 30 июля — 215, 31 июля — 210, 1 августа — 202 и 2 августа — 199) регион может претендовать на введение нового этапа снятия ограничений. 31 июля свердловский губернатор уже позволил жителям региона посещать крупные ТЦ.
URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).
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