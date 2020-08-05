Жириновский огорчен, что Фургал не может следить за ситуацией в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может следить за новостями в регионе. По словам политика, в СИЗО «Лефортово», где сейчас находится арестованный, не показывает телевизор.

«Фургалу телевизор сперва дали без антенны, потом антенну дали, но там ничего же не показывает. Был бы интернет — он мог бы [телеканал] „Дождь“ смотреть. Я всегда „Дождь“ смотрю по субботам. По радио тоже почти все каналы что-то передают по Хабаровску — радио ему тоже могли бы дать», — рассказал Жириновский в интервью «Медузе». По его словам, к Фургалу также не пускают его однопартийцев.

Либерал-демократ пожаловался, что митинги в Хабаровске не освещают на центральных телеканалах, что злит жителей региона. Политическую ситуацию в крае он назвал главной темой июля. «В Белоруссии выборы пройдут, и снова [главной темой] останется Хабаровск, по крайней мере, до осени», — уверен Жириновский. Он пообещал добиваться того, чтобы суд над Фургалом проходил в Хабаровске, а не Москве.

Митинги в Хабаровском крае проходят с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Он подозревается в соучастии и организации заказных убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает агентство Nation News. Жириновский назвал акции «народными митингами», которые «никем не организуются»: жители региона возмущены тем, что с их законным губернатором так жестоко обошлись спецслужбы, заявлял ранее политик.

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