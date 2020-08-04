Жириновский ответил, кто стоит за протестами в Хабаровске

Глава ЛДПР назвал митинги в Хабаровски «народными протестами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Митинги в Хабаровском крае являются народными протестами. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В Хабаровске протесты никем не организуются. Это люди просто сами выходят. Это действительно народный протест. Никто их не заставлял», — сказал политик в интервью радиостанции «Говорит Москва». Причину того, что хабаровчане выходят на улицы, Жириновский видит в том, что люди недовольны тем, что с их законным губернатором так жестоко обошлись спецслужбы. Поэтому жители края искренне хотят высказаться и поддержать экс-главу региона Сергея Фургала. Лидер ЛДПР призвал власти предоставить гражданам площадки для этого.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств бизнесменов в середине нулевых, пишет RT. Кресло политика занял его однопартиец Михаил Дегтярев, который уже начал менять людей Фургала в правительстве на своих. Врио губернатора края заявлял, что в протестах участвуют жители других регионов России, а также иностранные граждане. Сам Фургал поблагодарил граждан за поддержку и критику, а также отметил, что за два года его управления регионом были тяжелыми, но прекрасными, передает издание «Дни.ру».

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