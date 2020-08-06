Тюмень на пороге большого конфликта между узбеками и киргизами

Киргизы выслеживают землячек, которые гуляют с узбеками (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени киргизы выслеживают и наказывают своих землячек за прогулки и отношения с выходцами из Узбекистана. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. В киргизской диаспоре заявили, что весной уже складывалась подобная ситуация, но её удалось разрешить

«Они собираются по вечерам группами по пять-шесть человек и просто гуляют по городу. Если встречают девушек из Кыргызстана, то сразу смотрят, кто идет с ними рядом. Если видят узбека, то достается, как правило, обоим», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональной диаспоре киргизов «Биримдик» URA.RU пояснили, что в марте в Тюмени уже был конфликт между группой киргизов и несколькими гражданами Узбекистана. Причиной, как раз послужило то, что один из них встречался с девушкой из Кыргызстана.

«Это было как раз перед 8 марта. Тогда они повздорили между собой, но перерасти этой ситуации в какой-то большой конфликт мы не дали. Были встречи на уровне диаспор Кыргызстана и Узбекистана, ребят удалось примирить», — пояснила агентству глава диаспоры Канзада Сманова.