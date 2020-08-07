Иосиф Пригожин заявил, что выступать сейчас с концертом в Белоруссии было бы неправильно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал отказ российских артистов выступать в Белоруссии накануне президентских выборов. По его словам, у каждой страны есть «свои герои», поэтому принимать в этом участие российским деятелям культуры не очень правильно.

«Певец должен быть однозначно аполитичным, но у певца тоже есть свои потребности поддерживать ту или иную кандидатуру. Певец же не робот, он такой же человек, как и другие граждане нашей планеты», — заявил Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, российские артисты к выборам в Белоруссии практически не имеют никакого отношения.

Однако продюсер отметил, что выступление на сцене без выкрикивания лозунгов можно допустить, однако еще раз подчеркнул, что это все же выборы в Белоруссии, а не России. У этой страны, как он уточнил, есть свои артисты. Пригожин также назвал еще один повод отказаться от поездки в Белоруссию. По его словам, из-за коронавируса люди стали чувствительнее, поэтому на артистов может вылиться «очередная порция негатива».

Ранее жители Белоруссии обратились к российским артистам в соцсетях с просьбой не выступать в их стране 8 августа, за день до выборов главы государства. В связи с этим концерты в Белоруссии отменили группа «Кармен», Стас Пьеха, Леонид Агутин, Юлиана Караулова и другие российские и белорусские артисты. Григорий Лепс от выступления отказываться не стал, объяснив это тем, что его ждут люди, и он должен принести им радость, сообщает «Ридус».

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