ХМАО как никогда близок к решению по снятию карантина

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ХМАО достиг самого низкого показателя за последние два с половиной месяца. Учитывая, что количество свободных «ковидных» коек и проводимых тестов значительно выше норматива, а Rt снижается, регион приближается к формальному началу второго этапа снятия карантинных мер. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 127 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 10 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт установлен в 110 случаях. По 17 заражениям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 50 пациентов оценивается как тяжелое, а 35 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также известно, что за весь период пандемии от COVID-19 умерли 141 человек. За сутки выздоровели 105 человек, а за весь период пандемии — 15 тыс 382 югорчанина. Новые случаи коронавируса обнаружены в следующих муниципальных образованиях:
- Сургут — 33;
- Нижневартовск — 27;
- Ханты-Мансийск — 16;
- Нижневартовский район — 8;
- Сургутский район — 8;
- Нефтеюганск — 6;
- Нягань — 6;
- Покачи — 6;
- Радужный — 6;
- Когалым — 4;
- Мегион — 4;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Лангепас — 3;
- Советский район — 3;
- Югорск — 2;
- Кондинский район — 2;
- Нефтеюганский район — 2.
Всего: 127
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до 23 августа продлен карантин по коронавирусу, но ограничения касаются не всех. Также власти, несмотря на доводы Роспотребнадзора, решили отрыть рестораны и фитнес-центры.
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