09 августа 2020
08 августа 2020
07 августа 2020
06 августа 2020

ХМАО как никогда близок к решению по снятию карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, защитный костюм, анализ, covid-19, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус, взятие проб
Статистика говорит о том, что регион постепенно возвращается к показателям трехмесячной давности Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ХМАО достиг самого низкого показателя за последние два с половиной месяца. Учитывая, что количество свободных «ковидных» коек и проводимых тестов значительно выше норматива, а Rt снижается, регион приближается к формальному началу второго этапа снятия карантинных мер. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 127 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 10 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт установлен в 110 случаях. По 17 заражениям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 50 пациентов оценивается как тяжелое, а 35 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также известно, что за весь период пандемии от COVID-19 умерли 141 человек. За сутки выздоровели 105 человек, а за весь период пандемии — 15 тыс 382 югорчанина. Новые случаи коронавируса обнаружены в следующих муниципальных образованиях:

  • Сургут — 33;
  • Нижневартовск — 27;
  • Ханты-Мансийск — 16;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Сургутский район — 8;
  • Нефтеюганск — 6;
  • Нягань — 6;
  • Покачи — 6;
  • Радужный — 6;
  • Когалым — 4;
  • Мегион — 4;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Советский район — 3;
  • Югорск — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Нефтеюганский район — 2.

Всего: 127

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до 23 августа продлен карантин по коронавирусу, но ограничения касаются не всех. Также власти, несмотря на доводы Роспотребнадзора, решили отрыть рестораны и фитнес-центры.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...