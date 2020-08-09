Самый богатый депутат Нижневартовска стал беднее в 12 раз

Из декларации невозможно понять, на что так сильно потратился самый зажиточный народный избранник Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат думы Нижневартовска Дмитрий Давыдов, который в прошлом году заработал почти 70 миллионов рублей, в этом году задекларировал чуть менее 5,5 миллионов. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте представительного органа власти.

«5 млн 417 тыс 650 рублей», — указано в качестве декларированного годового дохода народного избранника. Также у него в собственности четыре квартиры (одну он купил в 2019 году), земельный участок, гараж, офисное помещение, парковочное место и кладовка.

При этом если у Давыдова доходы упали очень заметно, то финансовые показатели его супруги наоборот окрепли. В прошлом году жена Давыдова задекларировала чуть менее 1,8 млн рублей, но уже в этом — почти 3,9 млн. Также господа Давыдова получила в собственность две машины — TOYOTA Land Cruiser 200 и КИА JF (Optima).

Самые скромные доходы у депутата думы Нижневартовска Павла Ларикова. В среднем, за месяц 2019 года он зарабатывал не более 33 тыс рублей, так и не заполучив в собственность ни квартиру ни недвижимость. Зато его более успешная супруга (в прошлом году она заработала более 5,5 млн рублей) стала еще богаче, показав доход за 2019 год в размере 6,7 млн рублей.

Председатель думы Максим Клец стал богаче на 2 млн рублей. В прошлом году он заработал чуть менее 8,8 млн. Клец владеет тремя квартирами (одна из них на Украине), дачным домиком, баней и автомобилем Nissan Murano.

Ранее URA.RU писало, что самый обеспеченный депутат Сургута Евгений Барсов стал еще богаче. Он владеет квартирами, самолетами и газопроводом.