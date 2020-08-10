Тюменцы обвинили депутата в издевательствах над лошадьми

Одна из лошадей депутата тобольской гордумы Олега Подковырова получила серьезную рану Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тобольска обвинили депутата местной городской думы от «Единой России» Олега Подковырова в издевательствах над собственными лошадьми. Об этом URA.RU рассказала кандидат в депутаты тобольской гордумы от КПРФ Мария Архипенкова. Поводом для этого послужила публикация в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте», в которой рассказывалось, как одна из лошадей Подковырова раненая бегала по городу.

«В комментариях к этой записи я связалась с девушкой, которая подтвердила, что видела эту лошадь на базе Подковырова. У нее была огромная рана. Никто не видел, откуда она взялась. Но видно же, что рана от седла. Там даже холки нету. Можно же как-то аккуратнее с животными обращаться», — пояснила агентству Архипенкова.

Олег Подковыров пояснил агентству, что раненая лошадь действительно принадлежит ему. «Эту лошадь я приобрел около месяца назад. Один из жеребцов другой масти из моего табуна, при попытке ее покрыть, нанес ей несколько ран и она сбежала из загона. Думаю, что вся эта шумиха от коммунистов связана с предстоящими выборами», — заявил он агентству.

Ветеринарный врач межрайонного тобольского ветцентра Александр Чобану провел осмотр раненой лошади и подтвердил слова Подковырова. «Это не человеческий фактор. Лошадь была не готова к случке, поэтому оказала сопротивление жеребцу. Из-за этого, так получилось, что он нанес ей серьезные раны. Сейчас животное получает все необходимое лечение», — отметил Чобану.