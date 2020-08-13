Кремль ответил на сообщения о тайной встрече Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политтехнолог Владислав Рогимов накануне написал в своем telegram-канале, что Лукашенко тайно покинул свою страну и вылетел в Москву для встречи с Путиным. «Нет такой встречи в графике», — цитируют РИА «Новости» пресс-службу Кремля.
Ранее Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 9 августа. В голосовании действующий глава государства официально набрал 80,23% голосов. Белорусская оппозиция не признает эти результаты. Как сообщает
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