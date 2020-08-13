Кремль ответил на сообщения о тайной встрече Путина и Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Владимир Путин не планирует встречу с Александром Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Политтехнолог Владислав Рогимов накануне написал в своем telegram-канале, что Лукашенко тайно покинул свою страну и вылетел в Москву для встречи с Путиным. «Нет такой встречи в графике», — цитируют РИА «Новости» пресс-службу Кремля.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 9 августа. В голосовании действующий глава государства официально набрал 80,23% голосов. Белорусская оппозиция не признает эти результаты. Как сообщает RNS, после объявления итогов в стране начались массовые протесты и столкновения с силовиками.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...