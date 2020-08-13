Фонд властей ХМАО выгодно продает раскрученный старт-ап

«Югра-экология» меняет собственника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фонд развития Югры намерен продать принадлежащий ему пакет акций «Югры-Экологии» управляющей компании регионального оператора — «ЮТЭК — региональные сети». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, саму сделку согласовали на заседании окружного правительства. «Фонд развития Югры владеет 54,55% акций регионального оператора. Этот пакет ценных бумаг он собирается продать за 190,6 млн рублей. Изначально фонд был единственным учредителем „Югры-Экологии“, в 2018 году на ее создание было потрачено 38,9 млн рублей. Постепенно продавая акции, окружные власти, в общей сложности, смогли выручить за них более 265 млн рублей. Весьма выгодная сделка», — считает инсайдер.

При этом, собеседник URA.RU сообщил, что окружное правительство и дальше будет продолжать контролировать деятельность регионального оператора: «В рамках 10-летнего соглашения между департаментом промышленности и „Югрой-Экологией“, компания обязана представлять отчеты о деятельности, согласовывать конкурсные процедуры. А самое главное, правительство ХМАО может лишить ее статуса регоператора в случае плохой работы». Связаться с руководителем Фонда развития Югры Романом Генкелем и генеральным директором «ЮТЭК — региональные сети» Максимом Медведевым не удалось — они не ответили на звонки журналиста агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Югра-Экология» приступила к работе в качестве регионального мусорного оператора в два этапа. В южной части округа это произошло с января 2019 года, а в северной зоне шесть месяцев спустя. Это было связано с жалобами в УФАС Югры и оспариванием итогов конкурсов, проводимых окружными властями.