В Челябинск солдата привез отец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский солдат Александр Татаренко, пропавший 21 июня в Приморье и добравшийся к родителям в Челябинск, написал заявление об избиениях и вымогательстве со стороны сослуживцев. На время следствия парня оставят в учебном центре автомобильного училища, сообщила URA.RU его мать.

«Мы провели практически сутки в комендатуре. Саша оформил явку с повинной и написал заявления на тех, кто избивал его и вымогал у него деньги. На время расследования, которое может продлиться несколько месяцев, его оставят в Челябинске, при автомобильном училище», — рассказала женщина URA.RU.

По ее словам, из части, где избивали ее сына, уже потребовали вернуть его назад. «Если такое произойдёт, у нас и тех, кто нас поддерживает, не останется веры в государство и в справедливость. Я готовлю заявление в Главную военную прокуратуру, чтобы нас оградили от давления офицеров, думающих лишь о своей карьере», — сказала URA.RU мать солдата.

Контрактник Алексей Татаренко пропал 21 июня в Черниговском районе Приморского края, не вернувшись в воинскую часть из Уссурийска. Перед этим он рассказал знакомому, что его избили сослуживцы. В переписке Татаренко сообщал, что намерен покончить жизнь самоубийством. Через несколько дней к поискам солдата подключились правоохранительные органы. В войсковой части 16871 сообщили, что не общаются со СМИ. В Главное военном следственном управлении СКР URA.RU сообщили, что в отношении парня возбудили уголовное дело по статье 337 УК (самовольное оставление места службы).