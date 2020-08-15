Челябинский солдат, пропавший в Приморье, найден живым

Срочника искали почти 2 месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Призывник из Челябинска Александр Татаренко, пропавший 21 июня в Приморье, найден живым. Об этом сообщается на странице Комитета солдатских матерей в соцсети «ВКонтакте». Солдат сумел добраться до Челябинска.

«Военнослужащий из Челябинской области Александр Татаренко, пропавший из войсковой части, найден, уже дома!» — говорится в сообщении от 16 августа. Этот факт подтверждает и мать солдата, разместившая специальный пост в своем аккаунте. «Мы живы. Мы дома. Мы вместе. Пойдем до конца. Натерпелись. Надеюсь, что самое страшное уже позади. Впереди суд. Но, я думаю, мы выдержим» — пишет Елена Акимочкина.

«Первому областному» телеканалу женщина рассказала, что ее сын неделю неделю жил под мостом, потом его приютили таджики. У них Татаренко работал за еду, пока ему не купили телефон и молодой человек не смог позвонить семье. Солдат напишет явку с повинной, а также заявление на своих обидчиков.

Челябинец Алексей Татаренко пропал 21 июня в Черниговском районе Приморского края, не вернувшись в воинскую часть из Уссурийска. До этого молодой человек жаловался знакомому, что его избили двое сослуживцев. В переписке Татаренко сообщал, что намерен покончить жизнь самоубийством. Через несколько дней к поискам срочника подключились правоохранительные органы.