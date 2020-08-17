ХМАО пережил первые сутки второго этапа снятия ограничений, появившиеся вместе с эпидемией коронавируса. Открылись стоматологии и получили право работать рестораны и кафе (пусть и в ограниченном режиме). Но режим самоизоляции действует до 23 августа для пенсионеров, больных хроническими заболеваниями и беременных. URA.RU подготовило актуальный список разрешений и запретов в ХМАО, действующих сейчас.
ОТКРЫТЫ
- летние веранды и террасы ресторанов и кафе;
- магазины, площадью до 800 кв. м., при условии, что в них есть отдельный вход и продавцы обязаны допускать туда не более 200 человек (4 кв. м. на человека);
- высшие учебные заведения;
- стоматологии;
- организаций дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми;
- фитнес-центры и бассейны, при соблюдении ограничений на единовременное пребывание в них людей;
- спортивные залы для проведения соревнований, но пока без зрителей;
- учреждения культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведения экскурсий на открытом воздухе до 5 человек;
- учреждения, оказывающих социальные услуги несовершеннолетним;
- салоны красоты, парикмахерские;
- магазины с садово-огородническими товарами, рыболовные и охотничьи магазины;
- ЗАГСы;
- автосалоны, транспортные компании;
- мебельные и строительные магазины;
- муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
- мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
- поликлиники, больницы, салоны оптики;
- полиция, скорая помощь, пожарная служба, СМИ;
- мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
- аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
- органы власти;
ЗАКРЫТЫ
- СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани;
- гостиницы, хостелы;
- кинотеатры;
- магазины, площадью более 800 кв. м.;
- парки и скверы для массовых посещений;
- детские пришкольные лагеря;
Жителям ХМАО все также рекомендуется носить маски и перчатки в магазинах, автобусах и везде, где есть риск столкнуться с другими людьми. В Роспотребнадзоре напоминают и о соблюдении социальной дистанции, а также о том, что запрещено покидать жилье, имея предписание об обязательной самоизоляции.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже второй день подряд менее ста новых заболевших коронавирусом. Это позволяет санитарным врачам и медикам делать осторожные прогнозы о том, что эпидемия COVID-19 в регионе сходит на нет.
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