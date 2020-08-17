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Что разрешено и что запрещено в ХМАО во время эпидемии. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, гигиена, профилактика, моет руки, мытье рук, памятка, covid-19, covid19, коронавирус, оздоровительный лагерь
Носить маски и начисто мыть руки — по-прежнему одно из важнейших требований личной безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

ХМАО пережил первые сутки второго этапа снятия ограничений, появившиеся вместе с эпидемией коронавируса. Открылись стоматологии и получили право работать рестораны и кафе (пусть и в ограниченном режиме). Но режим самоизоляции действует до 23 августа для пенсионеров, больных хроническими заболеваниями и беременных. URA.RU подготовило актуальный список разрешений и запретов в ХМАО, действующих сейчас.

ОТКРЫТЫ

  • летние веранды и террасы ресторанов и кафе;
  • магазины, площадью до 800 кв. м., при условии, что в них есть отдельный вход и продавцы обязаны допускать туда не более 200 человек (4 кв. м. на человека);
  • высшие учебные заведения;
  • стоматологии;
  • организаций дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми;
  • фитнес-центры и бассейны, при соблюдении ограничений на единовременное пребывание в них людей;
  • спортивные залы для проведения соревнований, но пока без зрителей;
  • учреждения культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведения экскурсий на открытом воздухе до 5 человек;
  • учреждения, оказывающих социальные услуги несовершеннолетним;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • магазины с садово-огородническими товарами, рыболовные и охотничьи магазины;
  • ЗАГСы;
  • автосалоны, транспортные компании;
  • мебельные и строительные магазины;
  • муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
  • мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
  • поликлиники, больницы, салоны оптики;
  • полиция, скорая помощь, пожарная служба, СМИ;
  • мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
  • аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
  • органы власти;

ЗАКРЫТЫ

  • СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани;
  • гостиницы, хостелы;
  • кинотеатры;
  • магазины, площадью более 800 кв. м.;
  • парки и скверы для массовых посещений;
  • детские пришкольные лагеря;

Жителям ХМАО все также рекомендуется носить маски и перчатки в магазинах, автобусах и везде, где есть риск столкнуться с другими людьми. В Роспотребнадзоре напоминают и о соблюдении социальной дистанции, а также о том, что запрещено покидать жилье, имея предписание об обязательной самоизоляции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже второй день подряд менее ста новых заболевших коронавирусом. Это позволяет санитарным врачам и медикам делать осторожные прогнозы о том, что эпидемия COVID-19 в регионе сходит на нет.

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