16 августа 2020
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В ХМАО резко изменилось число новых случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Но активней всего коронавирус ведет себя в в крупных городах Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 74 человека. Это абсолютный минимум с 27 мая. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 18 592 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 72 случаях. По 2 случаям заболевания контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидерами антирейтинга являются крупные города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:

  • Сургут — 22;
  • Нижневартовск — 15;
  • Ханты-Мансийск — 6;
  • Нягань — 5;
  • Нефтеюганск — 5;
  • Югорск — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Радужный — 2;
  • Урай — 2;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Советский район — 2;
  • Когалым — 1;
  • Покачи — 1;
  • Сургутский район — 1;
  • Мегион — 1;
  • Кондинский район — 1.

Всего: 74

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 48 пациентов оценивается, как тяжелое. 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 150 человек.

Ранее URA.RU писало, с в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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