В ХМАО резко изменилось число новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 74 человека. Это абсолютный минимум с 27 мая. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 18 592 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 72 случаях. По 2 случаям заболевания контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидерами антирейтинга являются крупные города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:
- Сургут — 22;
- Нижневартовск — 15;
- Ханты-Мансийск — 6;
- Нягань — 5;
- Нефтеюганск — 5;
- Югорск — 3;
- Октябрьский район — 3;
- Радужный — 2;
- Урай — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Нефтеюганский район — 2;
- Советский район — 2;
- Когалым — 1;
- Покачи — 1;
- Сургутский район — 1;
- Мегион — 1;
- Кондинский район — 1.
Всего: 74
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 48 пациентов оценивается, как тяжелое. 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 150 человек.
Ранее URA.RU писало, с в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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