В ХМАО резко изменилось число новых случаев коронавируса

Но активней всего коронавирус ведет себя в в крупных городах Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 74 человека. Это абсолютный минимум с 27 мая. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 18 592 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 72 случаях. По 2 случаям заболевания контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидерами антирейтинга являются крупные города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:

Сургут — 22;

Нижневартовск — 15;

Ханты-Мансийск — 6;

Нягань — 5;

Нефтеюганск — 5;

Югорск — 3;

Октябрьский район — 3;

Радужный — 2;

Урай — 2;

Пыть-Ях — 2;

Нефтеюганский район — 2;

Советский район — 2;

Когалым — 1;

Покачи — 1;

Сургутский район — 1;

Мегион — 1;

Кондинский район — 1.

Всего: 74

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 48 пациентов оценивается, как тяжелое. 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 150 человек.

Ранее URA.RU писало, с в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.