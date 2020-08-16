Политолог: что Путин оценил в первом докладе губернатора Махонина

Махонин отчитался перед президентом о проделанной работе и рассказал о планах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Первая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатором Пермского края Дмитрия Махонина произвела на главу государства положительное впечатление. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Путин и Махонин пообщались в формате ВКС в понедельник, 17 августа.

«Мне кажется, на президента эта встреча произвела довольно позитивное впечатление. Думаю, Путин оценил в первую очередь, те результаты, которые удалось показать Махонину — за короткий срок сублимировать идеи своих предшественников и дать надежду на скорейшее завершение всех этих историй», — сказал Мартынов.

В частности, политолог привел в пример планы по реализации проекта строительства моста через Каму, о чем в ходе совещания сообщил президенту Махонин. Мартынов отметил также, что пермский губернатор «берет на себя большую ответственность за исправление недоработок своих предшественников». В то же время у губернатора есть дополнительные возможности для решения вопросов в интересах региона в федеральном центре, считает политолог. Он напомнил, что Махонин — «креатура президента».

Во время встречи с Путиным Махонин, в частности, рассказал о планах по строительству в регионе третьего моста через Каму, новой сцены Оперного театра, здания Пермской художественной галереи. Также глава региона пригласил Путина приехать на 300-летие Перми.