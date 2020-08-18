Россияне рассказали, за что ценят своих начальников

Лишь немногие россияне ценят хорошее отношение начальства к подчиненным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стало известно, какие качества россияне меньше всего и больше всего ценят в своем начальстве. Исследование самых важных для подчиненных качеств провел сервис «Работа.ру».

«Больше всего респондентов (33%) отметили, что в их начальнике им нравится профессионализм. 29% опрошенных указали, что их руководитель ответственно относится к работе», — приводит результаты исследования ТАСС. Еще 27% опрошенных считают ценной нацеленность начальства на результат. Всего 19% россиян ценят хорошее отношение к подчиненным.

Меньше всего граждане оценили личные качества (16%), чувство юмора (14%) и принципиальность (9%). Остальные респонденты заявили, что не видят ценных качеств в своих начальниках.

Также 71% работников чувствуют, что начальство их поддерживает. 29% совсем не ощущают, поддержки от руководства. При этом около половины граждан готовы стерпеть грубости и унижения ради повышения зарплаты, пишет «Национальная служба новостей».

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