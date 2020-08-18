18 августа 2020

«Калашников» разработал ружье, которое управляется гаджетом

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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, автомат, автомат калашникова, ружье в руках
Новое ружье представят на форуме «Армия-2020» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Концерт «Калашников» создал первое в России смарт-ружье, которое может подключаться к мобильным устройствам. Об этом заявил сам разработчик.

«За основу разработчики взяли гладкоствольное ружье МР-155. У новой разработки есть возможностью синхронизироваться с различными мобильными устройствами», — передает слова производителя «Телеканал 360». Отмечается, что ружье представят на военно-техническом форуме «Армия-2020». Он будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

9 мая текущего года президент России Владимир Путин пообещал армии самое современное вооружение. Он отметил, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены. Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. В 2019 году на военную сферу было выделено 65,1 млрд долларов (+4.5%). Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российский военный бюджет России строится с учетом планов США. По его словам, американские власти планируют нарастить мощности своей армии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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