«Калашников» разработал ружье, которое управляется гаджетом

Концерт «Калашников» создал первое в России смарт-ружье, которое может подключаться к мобильным устройствам. Об этом заявил сам разработчик.
«За основу разработчики взяли гладкоствольное ружье МР-155. У новой разработки есть возможностью синхронизироваться с различными мобильными устройствами», — передает слова производителя «Телеканал 360». Отмечается, что ружье представят на военно-техническом форуме «Армия-2020». Он будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».
9 мая текущего года президент России Владимир Путин пообещал армии самое современное вооружение. Он отметил, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены. Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. В 2019 году на военную сферу было выделено 65,1 млрд долларов (+4.5%). Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российский военный бюджет России строится с учетом планов США. По его словам, американские власти планируют нарастить мощности своей армии.
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