19 августа 2020

Начальник отдела полиции Екатеринбурга судится с УМВД города

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Пилюшенко пытался отменить, не устроившие его, резщультаты служебной проверки Фото: екб.66.мвд.рф
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Начальник отдела полиции № 11 Екатеринбурга полковник Владимир Пилюшенко по дал иск в суд на свое руководство — УМВД города. О состоявшемся заседании сообщили URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга.

«Суд проходил в два этапа. Сегодня после двухдневного перерыва судья Анастасия Пономарева приняла решение — отказать в иске Пилюшенко», — сообщили URA.RU в суде.

В своем иске Пилюшенко добивался отмены результатов служебной проверки, которую провели в его отношении руководители из городского управления полиции.

Ранее URA.RU писало, что бывший начальник УМВД Екатеринбурга Сергей Кулагин так же судился. Он подал иск на ГУ МВД Свердловской области, и требовал, чтобы с него сняли два взыскания, которые наложило на него руководство перед увольнением. Однако суд ему отказал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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