Начальник отдела полиции Екатеринбурга судится с УМВД города

Владимир Пилюшенко пытался отменить, не устроившие его, резщультаты служебной проверки Фото: екб.66.мвд.рф

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела полиции № 11 Екатеринбурга полковник Владимир Пилюшенко по дал иск в суд на свое руководство — УМВД города. О состоявшемся заседании сообщили URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга.

«Суд проходил в два этапа. Сегодня после двухдневного перерыва судья Анастасия Пономарева приняла решение — отказать в иске Пилюшенко», — сообщили URA.RU в суде.

В своем иске Пилюшенко добивался отмены результатов служебной проверки, которую провели в его отношении руководители из городского управления полиции.

Ранее URA.RU писало, что бывший начальник УМВД Екатеринбурга Сергей Кулагин так же судился. Он подал иск на ГУ МВД Свердловской области, и требовал, чтобы с него сняли два взыскания, которые наложило на него руководство перед увольнением. Однако суд ему отказал.